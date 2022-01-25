WSJ: в команде переговорщиков США по иранской ядерной сделке возникли разногласия

Специалисты из делегации США, ведущей переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, разошлись во мнениях относительно стратегии, которой стоит придерживаться в разговоре с Тегераном.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, разногласия в американской делегации возникли вокруг того, насколько жёсткую позицию надо занимать в переговорах.

По информации издания, в сложившейся ситуации трое сторонников более жёсткой позиции отказались от участия в работе и покинули команду переговорщиков.

Ранее в Госдепе заявили, что прогресс на переговорах по СВПД скромный, и призвали серьёзнее относиться к этому вопросу.

20 января глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили ядерную сделку.

Отмечается, что «с обеих сторон подтверждён настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления ядерной сделки в изначальной конфигурации, без каких-либо «довесков» и изъятий».