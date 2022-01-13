Сенатор Цеков выразил сожаление по поводу заявления Блинкена об «открытых дверях» НАТО

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что НАТО не откажется от политики «открытых дверей», несмотря на требования России.
Сенатор Цеков выразил сожаление по поводу заявления Блинкена об «открытых дверях» НАТО
  • AP

«Можно только сожалеть по поводу таких заявлений Блинкена. Они не хотят безопасности для Европы вот с такой позицией. Та напряжённость, которая возникла, она возникла именно из-за их «открытых дверей», — отметил сенатор.

По его словам, не все члены НАТО вступали в альянс добровольно.

«Некоторых они, скажем так, откровенно принуждали вступать в НАТО. Мы-то это понимаем. Поэтому не хотят они разрядки, это только вызывает сожаление», — заключил Цеков.

Ранее Блинкен заявил, что «дверь НАТО открыта, если страны хотят вступить в альянс».

Он подчеркнул, что от этой политики альянс не откажется, несмотря на требования России. 

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