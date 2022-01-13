Госсекретарь США Блинкен заявил, что НАТО не откажется от политики «открытых дверей»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что альянс НАТО не откажется от политики «открытых дверей», несмотря на требования России.

«Дверь НАТО открыта, если страны хотят вступить в альянс, это их суверенное право… Дверь НАТО открыта, это основополагающий принцип, от которого Россия пытается заставить нас отказаться. Мы этого не сделаем», — приводит ТАСС его слова в интервью телеканалу MSNBC.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любое расширение НАТО беспокоит Россию.

В свою очередь, замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО.

Также она отметила, что НАТО не является угрозой для России.