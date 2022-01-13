Госсекретарь США Блинкен заявил, что НАТО не откажется от политики «открытых дверей»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что альянс НАТО не откажется от политики «открытых дверей», несмотря на требования России.
Госсекретарь США Блинкен заявил, что НАТО не откажется от политики «открытых дверей»
  • AP

«Дверь НАТО открыта, если страны хотят вступить в альянс, это их суверенное право… Дверь НАТО открыта, это основополагающий принцип, от которого Россия пытается заставить нас отказаться. Мы этого не сделаем», — приводит ТАСС его слова в интервью телеканалу MSNBC.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любое расширение НАТО беспокоит Россию.

В свою очередь, замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО.

Также она отметила, что НАТО не является угрозой для России.

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