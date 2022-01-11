Постпред США в НАТО Смит сообщила, что альянс не вернётся к границам 1997 года

Короткая ссылка
Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс не вернётся к конфигурации до расширения на восток в 1997 году.
Постпред США в НАТО Смит сообщила, что альянс не вернётся к границам 1997 года
  • Gettyimages.ru

«Альянс не будет возвращаться во времени в совершенно иную эру, когда мы имели совсем другой альянс с более скромным размахом», — приводит РИА Новости её ответ на вопрос о возможности возвращения альянса на рубежи 1997 года.

Смит отметила, что ни один участник альянса не готов отказаться от политики «открытых дверей».

Ранее американский постпред при НАТО в интервью CNN заявила, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией касательно расширения Североатлантического альянса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить