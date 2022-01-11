Постпред США в НАТО Смит сообщила, что альянс не вернётся к границам 1997 года

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс не вернётся к конфигурации до расширения на восток в 1997 году.

«Альянс не будет возвращаться во времени в совершенно иную эру, когда мы имели совсем другой альянс с более скромным размахом», — приводит РИА Новости её ответ на вопрос о возможности возвращения альянса на рубежи 1997 года.

Смит отметила, что ни один участник альянса не готов отказаться от политики «открытых дверей».

Ранее американский постпред при НАТО в интервью CNN заявила, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией касательно расширения Североатлантического альянса.