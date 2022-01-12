В Кремле заявили, что любое расширение НАТО беспокоит Россию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любое расширение НАТО беспокоит Россию.

Ранее замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО.

Также она отметила, что НАТО не является угрозой для России.

«Безусловно, любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО — это не институт развития. И НАТО — это инструмент конфронтации», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, волнует ли Россию возможное присоединение Финляндии к НАТО в контексте слов Нуланд.

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит также заявила, что Североатлантический альянс не вернётся к конфигурации до расширения на восток в 1997 году.

В начале января замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО и ликвидировать созданную военную инфраструктуру.