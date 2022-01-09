Рябков: Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО

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Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО и ликвидировать созданную военную инфраструктуру, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, прибывший в Женеву на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.
Рябков: Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО
  • РИА Новости

«Для нас более важны другие приоритеты: нерасширение НАТО, ликвидация созданной инфраструктуры, отказ от мероприятий, причём не на взаимной основе, а на односторонней основе со стороны Запада», — сказал он ТАСС.

Замминистра также отметил, что России хотелось бы по итогам переговоров с США в Женеве получить внятное представление о том, какие у коллег в Вашингтоне «позиционные допуски».

Первый раунд переговоров в узком составе запланирован на вечер 9 января, а 10 января работа будет продолжена в широком формате.

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