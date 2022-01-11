Захарова заявила, что некомпетентность Псаки неоднократно подставляла власти США
- AP
«Это человек, который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм», — цитирует её РИА Новости.
Ранее Захарова, комментируя слова Псаки о том, что у США есть вопросы о легитимности обращения Казахстана в ОДКБ и приглашения миротворческих сил, отметила, что «некоторые представители Вашингтона не всё понимают, выдавая это за американскую позицию».