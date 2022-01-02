SANA: израильская армия нанесла авиаудары по целям в секторе Газа

Израильские военные самолёты совершили ряд налётов на объект на юге сектора Газа. Об этом информирует SANA.

«Израиль совершил несколько налётов на объект недалеко от Хан-Юниса на юге сектора Газа», — сказано в сообщении.

Кроме того, израильские военные самолёты выпустили несколько ракет по объекту Кадисия к западу от Хан-Юниса, в результате чего началось возгорание.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что объекты в сирийской провинции Латакия подверглись авиаударам со стороны Израиля.

В ноябре спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев высказался против бомбардировок Израиля в САР.