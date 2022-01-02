SANA: израильская армия нанесла авиаудары по целям в секторе Газа

Короткая ссылка
Израильские военные самолёты совершили ряд налётов на объект на юге сектора Газа. Об этом информирует SANA.

«Израиль совершил несколько налётов на объект недалеко от Хан-Юниса на юге сектора Газа», — сказано в сообщении.

Кроме того, израильские военные самолёты выпустили несколько ракет по объекту Кадисия к западу от Хан-Юниса, в результате чего началось возгорание.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что объекты в сирийской провинции Латакия подверглись авиаударам со стороны Израиля.

В ноябре спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев высказался против бомбардировок Израиля в САР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить