Спецпредставитель президента России высказался против бомбардировок Израиля в САР

Короткая ссылка
Москва выступает против обстрелов Сирии со стороны Израиля и призывает стороны к переговорам. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
Спецпредставитель президента России высказался против бомбардировок Израиля в САР
  • AP
  • © Omar Sanadiki

«Что касается вопроса, который был поднят в отношении незаконных бомбардировок со стороны Израиля сирийской территории: мы категорически выступаем против данных бесчеловечных акций», — приводит РИА Новости его слова.

Лаврентьев подчеркнул, что российская сторона выступает за переговоры с Израилем по вопросам «уважения суверенитета, территориальной целостности Сирии и прекращения этих бомбардировок».

«В этом контексте силовой ответ был бы контрпродуктивен, потому что никому не нужна война на территории Сирийской Арабской Республики», — добавил он.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что на пригород Дамаска пришёлся ракетный удар со стороны Израиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить