Спецпредставитель президента России высказался против бомбардировок Израиля в САР

Москва выступает против обстрелов Сирии со стороны Израиля и призывает стороны к переговорам. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Что касается вопроса, который был поднят в отношении незаконных бомбардировок со стороны Израиля сирийской территории: мы категорически выступаем против данных бесчеловечных акций», — приводит РИА Новости его слова.

Лаврентьев подчеркнул, что российская сторона выступает за переговоры с Израилем по вопросам «уважения суверенитета, территориальной целостности Сирии и прекращения этих бомбардировок».

«В этом контексте силовой ответ был бы контрпродуктивен, потому что никому не нужна война на территории Сирийской Арабской Республики», — добавил он.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что на пригород Дамаска пришёлся ракетный удар со стороны Израиля.