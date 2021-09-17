В Индии при обрушении эстакады пострадали не менее 13 человек

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Как минимум 13 человек получили травмы в результате обрушения части строящейся эстакады в индийском Мумбае. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на сообщение прокурора местного района Санта-Крус.

«13 человек получили травмы и доставлены в больницу», — сообщается в Twitter-аккаунте агентства.

Отмечается, что жертв и пропавших без вести нет.

В июле в Индии по меньшей мере 129 человек погибли в результате наводнений и оползней.

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