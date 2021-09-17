В Индии при обрушении эстакады пострадали не менее 13 человек

Как минимум 13 человек получили травмы в результате обрушения части строящейся эстакады в индийском Мумбае. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на сообщение прокурора местного района Санта-Крус.

«13 человек получили травмы и доставлены в больницу», — сообщается в Twitter-аккаунте агентства. Отмечается, что жертв и пропавших без вести нет. В июле в Индии по меньшей мере 129 человек погибли в результате наводнений и оползней.