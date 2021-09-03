В Пентагоне ответили на вопрос о помощи сопротивлению в Афганистане
- Reuters
«Военная миссия США в Афганистане завершена», — приводит ТАСС ответ Кирби на соответствующий вопрос на брифинге.
Пресс-секретаря попросили уточнить, означает ли этот ответ, что США не будут поддерживать силы сопротивления в Панджшере при помощи авиации, однако Кирби повторил, что миссия США завершена.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ готова оказывать гуманитарную помощь Афганистану и поддерживать его развитие при выполнении ряда условий со стороны «Талибана».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.