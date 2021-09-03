В Пентагоне ответили на вопрос о помощи сопротивлению в Афганистане

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ответ на вопрос о возможной помощи США противникам движения «Талибан»* в Афганистане заявил, что американская военная миссия в этой стране завершилась.
В Пентагоне ответили на вопрос о помощи сопротивлению в Афганистане
  • Reuters

«Военная миссия США в Афганистане завершена», — приводит ТАСС ответ Кирби на соответствующий вопрос на брифинге.

Пресс-секретаря попросили уточнить, означает ли этот ответ, что США не будут поддерживать силы сопротивления в Панджшере при помощи авиации, однако Кирби повторил, что миссия США завершена.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ готова оказывать гуманитарную помощь Афганистану и поддерживать его развитие при выполнении ряда условий со стороны «Талибана».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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