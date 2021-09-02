ФРГ готова помогать Афганистану при выполнении талибами ряда условий

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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ готова оказывать гуманитарную помощь Афганистану и поддерживать его развитие при выполнении ряда условий со стороны «Талибана»*.
ФРГ готова помогать Афганистану при выполнении талибами ряда условий
  • Reuters

«Для нас важны некоторые условия: мы хотим, чтобы было создано инклюзивное правительство, чтобы обеспечивались основные права человека, чтобы Афганистан не стал снова прибежищем террористов», — приводит ТАСС слова Мааса.

Он отметил, что при выполнении этих условий Германия будет готова не только к предоставлению гуманитарной помощи, но и к оказанию поддержки в развитии Афганистана.

Ранее представитель движения «Талибан» Шахабуддин Делавар призвал иностранные государства возобновить работу своих посольств в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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