Полиция в Вене разогнала демонстрацию антифашистов
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что митинг проходил в парке имени Зигмунда Фрейда.
По имеющимся данным, демонстранты скандировали лозунги и вели себя агрессивно.
Полиция начала теснить протестующих, антифашисты стали бросать бутылки и другие предметы, после чего правоохранители применили слезоточивый газ.
Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что полицейскими были задержаны 34 человека на первомайской манифестации в Париже.