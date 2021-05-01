Полиция в Вене разогнала демонстрацию антифашистов

Акция антифашистов в Вене 1 мая переросла в беспорядки, полиция применила слезоточивый газ для разгона участников.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что митинг проходил в парке имени Зигмунда Фрейда.

По имеющимся данным, демонстранты скандировали лозунги и вели себя агрессивно.

Полиция начала теснить протестующих, антифашисты стали бросать бутылки и другие предметы, после чего правоохранители применили слезоточивый газ.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что полицейскими были задержаны 34 человека на первомайской манифестации в Париже.