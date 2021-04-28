Террористы совершили 33 обстрела в зоне деэскалации в Идлибе

В Сирии боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 33 обстрела в идлибской зоне деэскалации.

Об этом рассказал на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 33 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе, по данным сирийской стороны, 32 обстрела), из них в провинции Идлиб — 16 обстрелов, в провинции Латакия — 13 обстрелов, в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Хама — два обстрела», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что при нападении боевиков в провинции Идлиб погибли двое сирийских военных.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.