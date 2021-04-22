Двое сирийских военных погибли при нападении боевиков в Идлибе

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В результате нападения боевиков на позиции сирийской армии в провинции Идлиб погибли двое сирийских военных, не менее двух террористов уничтожено.
Двое сирийских военных погибли при нападении боевиков в Идлибе
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение заместителя руководителя Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Александра Карпова.

«В южной части идлибской зоны деэскалации диверсионная группа боевиков совершила нападение на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики в районе населённого пункта Руайха провинции Идлиб», — сказал Карпов.

По его словам, понеся потери, боевики отступили к населённому пункту Зигата.

В марте несколько сирийских военнослужащих погибли в результате нападения террористов в провинции Дараа на юго-западе Сирии.

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