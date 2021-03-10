Лавров заявил о поддержке диалога с Эр-Риядом на рынке нефти

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Тесная координация России и Саудовской Аравии по вопросам взаимодействия на мировом рынке нефти даёт результаты, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил о поддержке диалога с Эр-Риядом на рынке нефти
  • РИА Новости

«У нас есть общее мнение о том, что необходимо развивать наше сотрудничество на мировом рынке углеводородов, плотно координировать наши действия», — цитирует ТАСС слова Лаврова на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

По его словам, необходимо кооперировать действия в том числе в формате ОПЕК+.

Он также отметил наличие значительного потенциала для реализации перспективных проектов в таких областях, как освоение космоса и атомная энергетика.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва и Эр-Рияд обсуждают возможность локализации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Саудовской Аравии.

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