Лавров заявил о поддержке диалога с Эр-Риядом на рынке нефти

Тесная координация России и Саудовской Аравии по вопросам взаимодействия на мировом рынке нефти даёт результаты, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«У нас есть общее мнение о том, что необходимо развивать наше сотрудничество на мировом рынке углеводородов, плотно координировать наши действия», — цитирует ТАСС слова Лаврова на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

По его словам, необходимо кооперировать действия в том числе в формате ОПЕК+.

Он также отметил наличие значительного потенциала для реализации перспективных проектов в таких областях, как освоение космоса и атомная энергетика.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва и Эр-Рияд обсуждают возможность локализации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Саудовской Аравии.