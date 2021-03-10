Москва и Эр-Рияд обсуждают производство «Спутника V» в Саудовской Аравии

Короткая ссылка
Москва и Эр-Рияд обсуждают возможность локализации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Саудовской Аравии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Москва и Эр-Рияд обсуждают производство «Спутника V» в Саудовской Аравии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас обоюдный интерес вызывает сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая проработку вопросов о том, чтобы здесь, на территории Саудовской Аравии, организовать третью фазу клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» и обсудить возможности локализации её производства», — сказал Лавров по итогам переговоров с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом бен Абдаллой Аль Саудом.

В конце февраля глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика ведёт подготовку к совместному производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить