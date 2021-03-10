Москва и Эр-Рияд обсуждают производство «Спутника V» в Саудовской Аравии

Москва и Эр-Рияд обсуждают возможность локализации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Саудовской Аравии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас обоюдный интерес вызывает сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая проработку вопросов о том, чтобы здесь, на территории Саудовской Аравии, организовать третью фазу клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» и обсудить возможности локализации её производства», — сказал Лавров по итогам переговоров с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом бен Абдаллой Аль Саудом.

В конце февраля глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика ведёт подготовку к совместному производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V».