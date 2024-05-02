Госдеп: Китай отказался от дальнейших консультаций с США по ядерному оружию

Китай отказался от дальнейших консультаций с США по контролю над ядерным оружием, пишет портал Semafor со ссылкой на слова представителя Госдепа.

«К сожалению, КНР отказалась от последующей встречи и не дала содержательного ответа на представленные нами варианты», — заявил представитель Госдепа.

24 апреля Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Москва и Пекин настаивали на том, что документ должен включать запрет на все виды вооружений.

После этого Россия наложила вето на проект резолюции США и Японии.