Госдеп: Китай отказался от дальнейших консультаций с США по ядерному оружию
- AP
«К сожалению, КНР отказалась от последующей встречи и не дала содержательного ответа на представленные нами варианты», — заявил представитель Госдепа.
24 апреля Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Москва и Пекин настаивали на том, что документ должен включать запрет на все виды вооружений.
После этого Россия наложила вето на проект резолюции США и Японии.