Минэнерго поручили утвердить меры по увеличению предложения бензина и дизтоплива

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизтоплива.

Об этом сообщили в кабмине.

«Минэнерго поручено утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива», — говорится в сообщении.

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