Минэнерго поручили утвердить меры по увеличению предложения бензина и дизтоплива
- РИА Новости
Об этом сообщили в кабмине.
«Минэнерго поручено утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива», — говорится в сообщении.
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