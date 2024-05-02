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Минэнерго поручили утвердить меры по увеличению предложения бензина и дизтоплива

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Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизтоплива.
Минэнерго поручили утвердить меры по увеличению предложения бензина и дизтоплива
  • РИА Новости

Об этом сообщили в кабмине.

«Минэнерго поручено утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил ФАС проанализировать случаи превышения розничных цен на АЗС над ценами мелкого опта в регионах Южного федерального округа, Сибири и Дальнего Востока.

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