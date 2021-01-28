В ФРГ за сутки выявили более 17,5 тысячи случаев коронавируса

В Германии за сутки выявлено 17,5 тыс. новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 178 828 случаев COVID-19.

Такие данные приводит Институт Роберта Коха.

За сутки в ФРГ скончались 900 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 54 913.

Ранее в Германии зафиксировали случай заболевания штаммом коронавируса, который обнаружили в Бразилии.