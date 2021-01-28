В ФРГ за сутки выявили более 17,5 тысячи случаев коронавируса
В Германии за сутки выявлено 17,5 тыс. новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 178 828 случаев COVID-19.
- Reuters
Такие данные приводит Институт Роберта Коха.
За сутки в ФРГ скончались 900 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 54 913.
Ранее в Германии зафиксировали случай заболевания штаммом коронавируса, который обнаружили в Бразилии.
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