Гутерреш намерен снова баллотироваться на пост Генсека ООН

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен повторно баллотироваться на пост Генерального секретаря ООН, его первый пятилетний срок истекает в конце 2021 года.
Гутерреш намерен снова баллотироваться на пост Генсека ООН
  • Reuters

«В связи с тем, что мой первый срок в качестве Генерального секретаря ООН истекает в конце текущего года, я хочу информировать вас, что я готов служить второй срок в качестве Генерального секретаря ООН, если такова будет воля государств-членов», — написал он в послании председателю Совета Безопасности ООН. Документ цитирует ТАСС.

Гутерреш отметил, что для него «было честью работать над реформой ООН».

«Для меня будет честью продолжить служить организации для достижения её благородных целей», — сказал он.

Ранее Гутерреш в своём видеообращении призвал сделать 2021 год годом исцеления от последствий коронавируса.

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