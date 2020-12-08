Рябков рассказал об организации министерской встречи по ядерной сделке

Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал об организации министерской встречи, посвящённой иранской ядерной программе.

«Мы в процессе выработки повестки дня, программы этого мероприятия. Сейчас досогласовываем общеприемлемые временные параметры — дату и так далее», — цитирует ТАСС Рябкова.

Он заявил, что «вполне возможно, что до Нового года она состоится».

«Мы обращаемся в том числе и к иранской стороне с призывом не повышать ставки и демонстрировать ответственный подход, но первопричина происходящего — в деструктивных действиях, которые не первый месяц ведут США, ну и последние инциденты, о которых уже сказано, тоже говорят сами за себя», — сообщил дипломат.

По его словам, «есть влиятельные силы, заинтересованные в срыве СВПД, причём в срыве иранскими руками».

«Мы считаем, что нужно в этой ситуации проявлять максимальную ответственность», — добавил замглавы МИД.

Ранее сообщалось, что совет стражей Конституции Ирана утвердил постановление парламента страны об активизации ядерной деятельности.