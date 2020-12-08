Рябков рассказал об организации министерской встречи по ядерной сделке
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- РИА Новости
«Мы в процессе выработки повестки дня, программы этого мероприятия. Сейчас досогласовываем общеприемлемые временные параметры — дату и так далее», — цитирует ТАСС Рябкова.
Он заявил, что «вполне возможно, что до Нового года она состоится».
«Мы обращаемся в том числе и к иранской стороне с призывом не повышать ставки и демонстрировать ответственный подход, но первопричина происходящего — в деструктивных действиях, которые не первый месяц ведут США, ну и последние инциденты, о которых уже сказано, тоже говорят сами за себя», — сообщил дипломат.
По его словам, «есть влиятельные силы, заинтересованные в срыве СВПД, причём в срыве иранскими руками».
«Мы считаем, что нужно в этой ситуации проявлять максимальную ответственность», — добавил замглавы МИД.
Ранее сообщалось, что совет стражей Конституции Ирана утвердил постановление парламента страны об активизации ядерной деятельности.