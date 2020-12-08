Рябков рассказал об организации министерской встречи по ядерной сделке

Короткая ссылка
Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал об организации министерской встречи, посвящённой иранской ядерной программе.
Рябков рассказал об организации министерской встречи по ядерной сделке
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Мы в процессе выработки повестки дня, программы этого мероприятия. Сейчас досогласовываем общеприемлемые временные параметры — дату и так далее», — цитирует ТАСС Рябкова.

Он заявил, что «вполне возможно, что до Нового года она состоится».

«Мы обращаемся в том числе и к иранской стороне с призывом не повышать ставки и демонстрировать ответственный подход, но первопричина происходящего —  в деструктивных действиях, которые не первый месяц ведут США, ну и последние инциденты, о которых уже сказано, тоже говорят сами за себя», — сообщил дипломат.

По его словам, «есть влиятельные силы, заинтересованные в срыве СВПД, причём в срыве иранскими руками».

«Мы считаем, что нужно в этой ситуации проявлять максимальную ответственность», — добавил замглавы МИД.

Ранее сообщалось, что совет стражей Конституции Ирана утвердил постановление парламента страны об активизации ядерной деятельности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить