В США за сутки выявили более 187 тысяч новых случаев коронавируса
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Согласно последним данным, в США с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели более 11,7 млн человек.
Уточняется, что за сутки в стране от коронавируса умерли более 2 тыс. человек, число летальных исходов из-за COVID-19 в США уже превысило 252 тыс.
Ранее в американском штате Калифорния ввели комендантский час из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.