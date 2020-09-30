Число случаев коронавируса в Бразилии возросло на 32 тысячи за сутки

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 32 058 и достигло 4 777 522.
Число случаев коронавируса в Бразилии возросло на 32 тысячи за сутки
  • globallookpress.com
  • © Filipe Bispo

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава страны.

Общее число летальных исходов в Бразилии составило 142 921. За сутки скончались 863 пациента с коронавирусом.

С момента начала эпидемии в стране выздоровели более 4 млн пациентов с коронавирусом.

Ранее в Рио-де-Жанейро из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены традиционные карнавальные шествия, которые ежегодно проходят в феврале.

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