В Рио-де-Жанейро из-за коронавируса перенесли традиционный карнавал

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В Рио-де-Жанейро из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесены традиционные карнавальные шествия, которые ежегодно проходят в феврале. Об этом сообщил глава Независимой лиги школ самбы города (Liesa) Жоржи Кастанейру.
В Рио-де-Жанейро из-за коронавируса перенесли традиционный карнавал
  • Reuters

«Это не отмена, а перенос в поисках решения. В феврале проводить карнавал невозможно. Мы ожидаем информации о том, когда у нас будет вакцина и когда будет проведена иммунизация», — цитирует его газета Globo.

В то же время говорить об альтернативных датах карнавала, по словам организаторов, преждевременно.

«Традиционный формат требует большего времени на подготовку, поэтому мы рассматриваем другие варианты... Есть прогнозы, согласно которым только начиная с апреля появятся безопасные для этого условия», — сказал Кастанейру.

В Бразилии третьи сутки подряд фиксируется более 32 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

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