В Рио-де-Жанейро из-за коронавируса перенесли традиционный карнавал
- Reuters
«Это не отмена, а перенос в поисках решения. В феврале проводить карнавал невозможно. Мы ожидаем информации о том, когда у нас будет вакцина и когда будет проведена иммунизация», — цитирует его газета Globo.
В то же время говорить об альтернативных датах карнавала, по словам организаторов, преждевременно.
«Традиционный формат требует большего времени на подготовку, поэтому мы рассматриваем другие варианты... Есть прогнозы, согласно которым только начиная с апреля появятся безопасные для этого условия», — сказал Кастанейру.
В Бразилии третьи сутки подряд фиксируется более 32 тыс. случаев коронавирусной инфекции.