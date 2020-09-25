В Бразилии третьи сутки фиксируют более 32 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава Бразилии.
За минувшие сутки в стране выявили 32 817 новых носителей коронавирусной инфекции.
Ещё 831 пациент с коронавирусом скончался. Всего в Бразилии зарегистрировано 139 808 летальных случаев, связанных с COVID-19.
При этом более 85% заболевших (4 023 789) коронавирусом вылечились.
Накануне в Бразилии выявили 33 281 новый случай COVID-19.
23 сентября сообщалось о 33 536 заболевших коронавирусом за сутки.