В Бразилии третьи сутки фиксируют более 32 тысяч случаев коронавируса

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В Бразилии третьи сутки подряд фиксируется более 32 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Число заболевших COVID-19 в стране с начала пандемии возросло до 4 657 702.
В Бразилии третьи сутки фиксируют более 32 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава Бразилии.

За минувшие сутки в стране выявили 32 817 новых носителей коронавирусной инфекции.

Ещё 831 пациент с коронавирусом скончался. Всего в Бразилии зарегистрировано 139 808 летальных случаев, связанных с COVID-19.

При этом более 85% заболевших (4 023 789) коронавирусом вылечились.

Накануне в Бразилии выявили 33 281 новый случай COVID-19.

23 сентября сообщалось о 33 536 заболевших коронавирусом за сутки.

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