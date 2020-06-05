Террористы обстреляли населённые пункты в сирийском Алеппо

Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийской провинции Алеппо.

«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Мизназ, один обстрел населённого пункта Бала, один обстрел населённого пункта Урум-эс-Сугра, один обстрел населённого пункта Арбих в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра»*, — цитирует РИА Новости Щербицкого.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора отметили угрозу активизации террористов в Сирии на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.