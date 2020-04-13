Спецпредставитель США по Афганистану встретится с талибами

Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад проведёт встречу с представителями движения «Талибан»* в Катаре.

«В Дохе 13 апреля посол Халилзад встретится с представителями движения «Талибан», — говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Отмечается, что стороны обсудят проблемы в реализации соглашения между США и «Талибаном».

Ранее стало известно, что Вашингтон призывает афганское правительство и радикальное движение «Талибан» ускорить обмен пленными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.