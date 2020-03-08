Голикова назвала раздутой панику вокруг распространения COVID-19
- РИА Новости
«Это, я считаю, абсолютно раздутая история. Нас некоторые критиковали за то, что мы приняли жёсткие меры. Тем не менее мы не допустили распространения, все работаем достаточно слаженно. Даже если бы не было никакого коронавируса, а была бы эпидемия гриппа, например, более серьёзная, чем та, которую мы имеем в этом году», — приводит ТАСС её слова.
4 марта президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России не является критической.
Согласно данным оперативного штаба, в России на данный момент зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции.