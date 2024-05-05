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ВСУ потеряли американский танк Abrams в ДНР

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Украинские войска потеряли танк Abrams американского производства в зоне ответственности российской группировки войск «Центр».
ВСУ потеряли американский танк Abrams в ДНР
  • РИА Новости

«ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, боевую бронированную машину и три пикапа», — говорится в заявлении Минобороны России.

На Поклонной горе в Москве ранее открылась выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО. Трофеи были эвакуированы из населённых пунктов Работино и Малая Токмачка (Запорожская область), а также из Авдеевки (ДНР). Так, например, на мероприятие доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle производства США.

Выставку посетили в том числе иностранные военные атташе из Белоруссии, Китая, Пакистана, Мали, Сирии, Буркина-Фасо, Сербии, Марокко и ещё ряда стран.

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