RT в Telegram
Подпишись

Пакистанские силовики ликвидировали 10 террористов на востоке страны

Короткая ссылка
Полиция и силы безопасности Пакистана ликвидировали десять террористов в провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва.
Пакистанские силовики ликвидировали 10 террористов на востоке страны
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

Правоохранителям удалось уничтожить шесть террористов во время разведывательной операции, проведённой в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Сотрудники контртеррористического управление Белуджистана также выследили и ликвидировали другую группу террористов, открывшую огонь по машине полиции на дороге Кветта-Сиби в ночное время.

Ранее боевики группировки «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за взрыв на северо-западе Пакистана.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить