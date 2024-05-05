Пакистанские силовики ликвидировали 10 террористов на востоке страны
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Об этом пишет РИА Новости.
Правоохранителям удалось уничтожить шесть террористов во время разведывательной операции, проведённой в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Сотрудники контртеррористического управление Белуджистана также выследили и ликвидировали другую группу террористов, открывшую огонь по машине полиции на дороге Кветта-Сиби в ночное время.
Ранее боевики группировки «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за взрыв на северо-западе Пакистана.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.