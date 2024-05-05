Пакистанские силовики ликвидировали 10 террористов на востоке страны

Полиция и силы безопасности Пакистана ликвидировали десять террористов в провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва.

Об этом пишет РИА Новости.

Правоохранителям удалось уничтожить шесть террористов во время разведывательной операции, проведённой в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Сотрудники контртеррористического управление Белуджистана также выследили и ликвидировали другую группу террористов, открывшую огонь по машине полиции на дороге Кветта-Сиби в ночное время.

Ранее боевики группировки «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за взрыв на северо-западе Пакистана.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.