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NYT: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв на северо-западе Пакистана

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Боевики группировки «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за взрыв на северо-западе Пакистана, в результате которого не менее 54 человек погибли и около 200 получили ранения.
NYT: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв на северо-западе Пакистана
  • AFP
  • © Abdul MAJEED

Об этом сообщает издание The New York Times

Взрыв устроил террорист-смертник.

Уточняется, что боевики назвали теракт актом борьбы против демократии как системы правления. 

Ранее стало известно, что взрыв произошёл на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в Пакистане.

Также в январе текущего года сообщалось, что в результате нападения террориста-смертника на мечеть в пакистанском городе Пешавар погибли 90 человек.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. 

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