NYT: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв на северо-западе Пакистана
- AFP
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Об этом сообщает издание The New York Times.
Взрыв устроил террорист-смертник.
Уточняется, что боевики назвали теракт актом борьбы против демократии как системы правления.
Ранее стало известно, что взрыв произошёл на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в Пакистане.
Также в январе текущего года сообщалось, что в результате нападения террориста-смертника на мечеть в пакистанском городе Пешавар погибли 90 человек.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.