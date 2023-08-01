NYT: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв на северо-западе Пакистана

Боевики группировки «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за взрыв на северо-западе Пакистана, в результате которого не менее 54 человек погибли и около 200 получили ранения.

AFP

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Об этом сообщает издание The New York Times. Взрыв устроил террорист-смертник. Уточняется, что боевики назвали теракт актом борьбы против демократии как системы правления. Ранее стало известно, что взрыв произошёл на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в Пакистане. Также в январе текущего года сообщалось, что в результате нападения террориста-смертника на мечеть в пакистанском городе Пешавар погибли 90 человек. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.