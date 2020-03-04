«Ничего критического»: Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России не является критической. Он также рассказал, что информационные вбросы по заболеванию идут из-за границы. Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры внёс в реестр запрещённой информации ряд сообщений в социальных сетях о распространении коронавирусной инфекции COVID-19. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в России было зафиксировано три случая заболевания. Ещё троих заболевших россиян эвакуировали с лайнера Diamond Princess.

Президент России Владимир Путин на заседании правительства рассказал, что ситуация с коронавирусом в РФ не является критической. Российский лидер также распорядился информировать население о реальной ситуации с распространением заболевания.

«Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит. Но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу вот эту информационную работу наладить», — сказал Путин.

Он пояснил, что, по данным ФСБ, информационные вбросы по новому коронавирусу идут из-за границы.

«Это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения», — уточнил он.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в соцсетях стали распространяться фейковые сообщения о якобы большом числе заболевших на территории России. Подобная информация не соответствует действительности, отметила Голикова.

Вице-премьер напомнила, что на карантине в Казани находятся трое россиян с коронавирусом, которые были эвакуированы из Японии с лайнера Diamond Princess.

«Сейчас эти граждане находятся на лечении в Казани. Их состояние удовлетворительное, болезнь протекает в лёгкой форме», — уточнила Голикова.

До этого в России было выявлено ещё три случая заболевания коронавирусом: два из них — у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области, которые уже выздоровели, и у россиянина, вернувшегося из Италии, который находится в больнице.

Голикова также рассказала, что в Федеральном государственном научном центре «Вектор» в Новосибирской области продолжается создание вакцин против новой коронавирусной инфекции, которая идёт «по пяти направлениям и 13 вариантам». Она отметила, что есть график наработки подобного рода препарата или вакцины.

«Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов», — добавила вице-премьер.

4 марта 2020. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ

© Алексей Никольский/РИА Новости

Тем временем Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры внёс в реестр запрещённой информации ряд сообщений в социальных сетях о коронавирусной инфекции COVID-19.

«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности во «ВКонтакте» и Facebook, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции», — заявили в ведомстве.

Генпрокуратура признала наличие в этих материалах недостоверной общественно значимой информации, которая создаёт угрозу общественной безопасности.

Число заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 94 тыс., жертвами заболевания стали более 3200 человек.

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Так, в Иране, где была зафиксирована вспышка заболевания, заразились более 2,9 тыс. человек, число погибших возросло до 92, рассказал официальный представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур.

В свою очередь, официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави рассказал, что Тегеран уже получил помощь для борьбы с вирусом от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также Франции, Британии и Германии.

В Италии, где ситуация с распространением коронавируса также остаётся тяжёлой, число погибших достигло 79. Совет министров страны рассматривает возможность закрыть все школы на 15 дней из-за распространения заболевания.

Кроме того, накануне Министерство здравоохранения ОАЭ сообщило, что в стране выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, двое из заразившихся — россияне.

В ведомстве отметили, что заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом. Кроме россиян, среди заболевших есть двое итальянцев, немец и колумбиец.

Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил, что россияне находятся в больнице.

«Россиян поместили в больницу, их состояние удовлетворительное. Они ещё будут сдавать повторные тесты», — сказал Видакас.

В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что от коронавируса погибли 3,4% заразившихся.

Он отметил, что SARS-CoV-2 — это «уникальный вирус с уникальными характеристиками».

«Во всём мире скончавшихся от COVID-19 — около 3,4% от всех зарегистрированных случаев заболевания. Для сравнения: сезонный грипп обычно убивает гораздо меньше, чем 1% инфицированных», — рассказал Гебрейесус.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице были госпитализированы 24 человека, которые контактировали с заболевшим россиянином, вернувшимся из Италии.

Собянин уточнил, что в медучреждения были направлены шесть родственников и пять знакомых заболевшего, симптомов вирусной инфекции у них не наблюдается. Также с лёгким недомоганием были госпитализированы 13 пассажиров рейса, которым летел заболевший.

Он напомнил, что во всех московских аэропортах у граждан, прибывающих из Китая, Ирана и Южной Кореи, берут анализ на коронавирусную инфекцию. Пассажирам из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому. Помимо этого, у всех пассажиров международных рейсов во всех аэропортах измеряют температуру.