В посольстве рассказали о состоянии заболевших COVID-19 в ОАЭ россиян

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Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил, что дипмиссия находится в контакте с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 россиянами.
В посольстве рассказали о состоянии заболевших COVID-19 в ОАЭ россиян
  • Reuters

«Посольство находится в контакте с российской командой — участниками велогонки и заболевшими, а также эмиратскими властями в связи с ситуацией, оказывает всю необходимую помощь», — цитирует РИА Новости Видакаса.

Он рассказал, что россиян «поместили в больницу, их состояние удовлетворительное», и добавил, что «они ещё будут сдавать повторные тесты».

Ранее Министерство здравоохранения ОАЭ сообщило, что в стране выявлено шесть новых случаев заражения COVID-19, двое из заразившихся россияне.

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