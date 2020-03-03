В посольстве рассказали о состоянии заболевших COVID-19 в ОАЭ россиян

Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил, что дипмиссия находится в контакте с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 россиянами.

«Посольство находится в контакте с российской командой — участниками велогонки и заболевшими, а также эмиратскими властями в связи с ситуацией, оказывает всю необходимую помощь», — цитирует РИА Новости Видакаса.

Он рассказал, что россиян «поместили в больницу, их состояние удовлетворительное», и добавил, что «они ещё будут сдавать повторные тесты».

Ранее Министерство здравоохранения ОАЭ сообщило, что в стране выявлено шесть новых случаев заражения COVID-19, двое из заразившихся россияне.