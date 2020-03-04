Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством прокомментировал ситуацию в стране в связи с распространением по всему миру коронавируса.

«Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит. Но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу вот эту информационную работу наладить», — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала россиян не верить непроверенной информации о коронавирусной инфекции COVID-19.