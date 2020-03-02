Москалькова призвала россиян не верить фейкам о COVID-19
- РИА Новости
Таким образом она прокомментировала появление в социальных сетях слухов о том, что в Москве 20 тыс. человек заразились коронавирусом.
«Я призываю вас не поддаваться панике и доверять официальным источникам», — написала Москалькова в своём Facebook.
Омбудсмен напомнила, что подобная ситуация с распространением ложной информации наблюдалась в социальных сетях и после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявил, что у вернувшегося из Италии россиянина обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.