Москалькова призвала россиян не верить фейкам о COVID-19

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала россиян не верить непроверенной информации о коронавирусной инфекции COVID-19.

Таким образом она прокомментировала появление в социальных сетях слухов о том, что в Москве 20 тыс. человек заразились коронавирусом.

«Я призываю вас не поддаваться панике и доверять официальным источникам», — написала Москалькова в своём Facebook.

Омбудсмен напомнила, что подобная ситуация с распространением ложной информации наблюдалась в социальных сетях и после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявил, что у вернувшегося из Италии россиянина обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.