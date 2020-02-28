Столтенберг: НАТО изучает меры поддержки Турции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам внеочередного заседания Североатлантического совета на уровне послов стран-союзниц заявил, что организация продолжает изучать меры поддержки Турции на фоне конфликта в сирийском Идлибе.

«Союзники уже поддерживают Турцию, мы усилили турецкую противовоздушную оборону… Но союзники думают о том, какую ещё поддержку можно оказать Турции, столкнувшейся со страшным конфликтом в Сирии», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что Турция созвала заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе после того, как турецкие военнослужащие попали под обстрел.

28 февраля в Турции сообщили, что в Идлибе под обстрел попали турецкие военные. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека.