В НАТО выразили соболезнования Турции в связи с гибелью военных в САР

Короткая ссылка
Государства — участники НАТО выразили соболезнования турецкой стороне в связи с гибелью в сирийском Идлибе военнослужащих Вооружённых сил Турции.
В НАТО выразили соболезнования Турции в связи с гибелью военных в САР
  • Reuters

«Союзники (по НАТО) выразили глубокие соболезнования Турции в связи с гибелью солдат, а также полную солидарность с Турцией», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после экстренного заседания Совета НАТО. 

Он призвал прекратить военные действия в Идлибе и способствовать деэскалации конфликта.

Ранее стало известно, что Турция созвала заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе после того, как турецкие военнослужащие попали под обстрел.

28 февраля в Турции сообщили, что в Идлибе под обстрел попали турецкие военные. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить