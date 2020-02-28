В НАТО выразили соболезнования Турции в связи с гибелью военных в САР

Государства — участники НАТО выразили соболезнования турецкой стороне в связи с гибелью в сирийском Идлибе военнослужащих Вооружённых сил Турции.

«Союзники (по НАТО) выразили глубокие соболезнования Турции в связи с гибелью солдат, а также полную солидарность с Турцией», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после экстренного заседания Совета НАТО.

Он призвал прекратить военные действия в Идлибе и способствовать деэскалации конфликта.

Ранее стало известно, что Турция созвала заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе после того, как турецкие военнослужащие попали под обстрел.

28 февраля в Турции сообщили, что в Идлибе под обстрел попали турецкие военные. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека.