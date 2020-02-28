Экстренное заседание Совета НАТО по Идлибу началось в Брюсселе

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Экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов по ситуации в Идлибе стартовало в Брюсселе по запросу Турции.
Экстренное заседание Совета НАТО по Идлибу началось в Брюсселе
  • Reuters

Об этом ТАСС проинформировали в пресс-службе альянса.

Ранее сообщалось что, согласно ст. 4 договора, любой член НАТО может запросить консультации, если его «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой».

28 февраля в Турции сообщили, что в Идлибе под обстрел попали турецкие военные. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека.

В связи с инцидентом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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