Экстренное заседание Совета НАТО по Идлибу началось в Брюсселе

Экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов по ситуации в Идлибе стартовало в Брюсселе по запросу Турции.

Об этом ТАСС проинформировали в пресс-службе альянса.

Ранее сообщалось что, согласно ст. 4 договора, любой член НАТО может запросить консультации, если его «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой».

28 февраля в Турции сообщили, что в Идлибе под обстрел попали турецкие военные. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека.

В связи с инцидентом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.