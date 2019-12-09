В Госдуме отреагировали на принятие ГА ООН резолюции по Крыму

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».

По словам Белика, тема принадлежности Крыма исчерпана.

«Западным дипломатам с каждым разом всё сложнее придумывать новые резолюции по Крыму... Апогеем стало принятие данной резолюции», — заявил депутат.

По мнению парламентария, принятие подобной резолюции можно объяснить попыткой Запада встроить тему Крыма в информационную повестку встречи «нормандской четвёрки», прошедшей 9 декабря в Париже.

«Нашим заокеанским партнёрам очень хотелось добавить в повестку «нормандской четвёрки» немного крымской темы», — добавил Белик.

Он также заметил, что страны, регулярно поддерживающие подобные инициативы, делают это в ущерб собственным национальным интересам.

Ранее за принятие соответствующей резолюции проголосовали 63 страны, против высказались 19.

В документе содержатся призывы к России «вывести войска из Крыма».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.