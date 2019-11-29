В Крыму ответили на призыв запретить участие крымчан в форуме ООН

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT оценил письмо украинской стороны в секретариат ООН с требованием не допустить участия крымчан в форуме ООН.

«Украина снова наступает на одни и те же грабли. Эти требования связаны прежде всего со страхом. С боязнью того, что крымчане приедут на международную площадку и будут говорить правду», — уверен Гемпель.

Он добавил, что Украина нарушает права человека в отношении крымчан.

«Начиная с тех событий, которые происходили пять лет назад. Это и энергоблокада, и водная блокада, и продуктовая блокада. Таков основной посыл со стороны наших соседей», — заключил Гемпель.

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сообщила, что украинская делегация обратилась с письмом в ООН с требованием запрета на участие представителей Крыма в форуме по вопросам меньшинств.