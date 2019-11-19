Ульянов: Франция и Британия не собираются заключать договор по СНВ

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Франция и Великобритания не считают нужным заключать договор с Россией и США в сфере стратегических наступательных вооружений.

«Насколько я знаю, ни Китай, ни Франция, ни Великобритания не считают возможным подключаться к реальным многосторонним усилиям по ядерному разоружению», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «Великобритания и Франция в своё время предприняли определённые односторонние сокращения, но на договорной основе продолжать этот процесс они вовсе не собираются».

Также Ульянов заявил, что США пока не предпринимали каких-либо конкретных шагов в направлении выхода из Договора по открытому небу.