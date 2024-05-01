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Вице-спикер грузинского парламента Талаквадзе раскритиковал оппозицию

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Оппозиция в Грузии акциями протеста против закона об иноагентах стремится дестабилизировать страну.
Вице-спикер грузинского парламента Талаквадзе раскритиковал оппозицию
  • globallookpress.com

С соответствующим заявлением выступил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, пишет РИА Новости.

По словам Талаквадзе, грузинская оппозиция проиграла ряд демократических выборов. При этом у оппозиционеров нет надежды на победу на следующих выборах.

«Поэтому их план — это всего лишь план насилия и дестабилизации, чтобы обойти избирательные урны и каким-то образом вернуться к власти», — сказал Талаквадзе.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя беспорядки, заявил, что враги Грузии желают республике дестабилизации и хаоса.

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