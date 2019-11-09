Помпео и Меркель обсудили совместную борьбу с глобальными вызовами
Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.
«Госсекретарь США и канцлер Германии также обсудили ключевые общие приоритеты и важную роль американо-германского партнёрства в ответе на глобальные и новые вызовы», — говорится в пресс-релизе.
В ведомстве также отметили, что Помпео провёл переговоры с главой Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в ходе которых обсуждался Иран, Китай, Россия, Сирия и Украина.