В Пентагоне сообщили о телефонной беседе глав Генштабов США и России

Главы генеральных штабов вооружённых сил США и России Марк Милли и Валерий Герасимов провели телефонный разговор 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе американского Комитета начальников штабов.

«Председатель Комитета начальников штабов генерал Марк Милли поговорил по телефону с начальником Генерального штаба ВС России генералом Валерием Герасимовым в пятницу, 25 октября», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Уточняется, что стороны договорились не раскрывать конкретные детали разговора «в соответствии с предыдущей практикой».

В начале октября сообщалось о телефонных переговорах глав Минобороны России и США Сергея Шойгу и Марка Эспера, а также о разговоре глав генштабов обеих стран.