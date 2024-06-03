Россияне назвали самую скучную и самую интересную работу

Россияне назвали работу охранников и бухгалтеров самой скучной. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые есть в распоряжении RT.

Так, 12% респондентов назвали самой скучной работу охранников, а 11% считают таковой службу бухгалтеров.

При этом 6% считают унылым любой офисный труд, а каждый 20-й уверен, что чаще всех скучают на работе продавцы. 4% заявили, что любая работа скучна, если она нелюбимая.

А вот профессии инженера и врача назвали самыми интересными. Причём в числе инженеров чаще назывались строительные специальности, а среди докторов — хирургия.

Кроме того, интерес вызвали у россиян профессии дизайнера, тревел-блогера, космонавта и учёного. А вот мнения о том, что интересна любая творческая профессия, придерживаются 2%.

Всего в опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее стало известно, что более половины россиян ждут лета, чтобы заняться любимым хобби.