Более половины россиян ждут лета, чтобы заняться любимым хобби

Россияне в ходе опроса поделились планами на предстоящее лето. Более половины (57%) опрошенных признались, что ждут лета, чтобы заняться любимым хобби.

Ещё 16% респондентов планируют найти новое занятие, а для 27% летом ничего не поменяется, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и социальной сети «Одноклассники».

Помимо прочего, 66% россиян хотели бы летом уделять больше времени спорту, 26% из них будут кататься на велосипеде, 11% — бегать, 10% займутся бадминтоном, 7% — баскетболом, футболом и волейболом, 6% начнут практиковать теннис на улице, 3% — кататься на сапах.

Кроме того, 61% опрошенных планируют больше гулять на свежем воздухе, 33% — заниматься садоводством, а 19% — рыбачить.

Ранее проведённый опрос показал, что у 71% россиян получилось осуществить мечту детства.