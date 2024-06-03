В течение прошедшей ночи: в МО РФ заявили о пресечении атаки БПЛА в Белгородской области
МО РФ: в ночь на 3 июня над Белгородской областью уничтожен украинский БПЛА
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03 июня 2024
НАТО не располагает нужным количеством ресурсов, чтобы предоставить Украине нужное количество вооружений, заявил командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов.
Он напомнил, что сначала противнику выдавали системы Javelin и другое оружие, что сначала «воспринималось остро».
«Потом пошли HIMARS, Storm Shadow, гаубицы М777, мы можем перечислять это вооружение, которое им давали, бесконечно. Ресурс блока НАТО уже близок к завершению, потому что блок НАТО даже не в состоянии выдать такого количества вооружения и оснащения, чтобы остановить Россию», — цитирует Алаудинова ТАСС.
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Отмечается, что прибывшие в город лица прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством британских и американских специалистов.
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В ночь на 3 июня пресечена очередная попытка Киева атаковать объект на российской территории. Беспилотник самолётного типа сбит над территорией Белгородской области, заявили в Минобороны РФ.