В течение прошедшей ночи: в МО РФ заявили о пресечении атаки БПЛА в Белгородской области

МО РФ: в ночь на 3 июня над Белгородской областью уничтожен украинский БПЛА

Дежурные средства ПВО в ночь на 3 июня сбили украинский беспилотник самолётного типа, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, украинский БПЛА был поражён дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.