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В течение прошедшей ночи: в МО РФ заявили о пресечении атаки БПЛА в Белгородской области

МО РФ: в ночь на 3 июня над Белгородской областью уничтожен украинский БПЛА

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Сергей Гусаров
Дежурные средства ПВО в ночь на 3 июня сбили украинский беспилотник самолётного типа, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, украинский БПЛА был поражён дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.
В течение прошедшей ночи: в МО РФ заявили о пресечении атаки БПЛА в Белгородской области
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin
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  • 03 июня 2024

    НАТО не располагает нужным количеством ресурсов, чтобы предоставить Украине нужное количество вооружений, заявил командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов.

    Он напомнил, что сначала противнику выдавали системы Javelin и другое оружие, что сначала «воспринималось остро».

    «Потом пошли HIMARS, Storm Shadow, гаубицы М777, мы можем перечислять это вооружение, которое им давали, бесконечно. Ресурс блока НАТО уже близок к завершению, потому что блок НАТО даже не в состоянии выдать такого количества вооружения и оснащения, чтобы остановить Россию», — цитирует Алаудинова ТАСС.

  • Главные события СВО за 2 июня — в материале RT.

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  • Группа режиссёров и военкоров прибыла из Киева в Херсон для оперативной инсценировки поражения гражданских лиц в социальных учреждениях города якобы ударами ВС России для обвинения российской стороны, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья Херсона.

    Отмечается, что прибывшие в город лица прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством британских и американских специалистов.

  • В ночь на 3 июня пресечена очередная попытка Киева атаковать объект на российской территории. Беспилотник самолётного типа сбит над территорией Белгородской области, заявили в Минобороны РФ.

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