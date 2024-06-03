В Киеве допускают, что Зеленский может не попасть на саммит G7 в Италии

Владимир Зеленский может не попасть на саммит G7, который пройдёт в Италии, но так или иначе сможет присоединиться к мероприятию онлайн, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

«Я, к сожалению, не могу подтвердить или опровергнуть, что Зеленский именно физически примет участие в саммите G7, но в любом случае или онлайн, или физически участие будет. Это безусловно», — сказал он в эфире украинского ТВ. Его слова приводит РИА Новости.

Премьер Италии Джорджа Мелони ранее подтвердила участие Украины и ещё 15 дополнительно приглашённых государств и международных организаций в саммите стран «группы семи» в середине июня.