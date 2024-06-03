RT в Telegram
Подпишись

В Госдуму внесли бюджетный пакет с поправками в Налоговый кодекс

Короткая ссылка
В Госдуму внесён бюджетный пакет с поправками в Налоговый кодекс, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров.
В Госдуму внесли бюджетный пакет с поправками в Налоговый кодекс
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

По его словам, этим пакетом вносятся поправки в закон о бюджете на 2024 год. Вместе с этим вносятся и изменения в Бюджетный кодекс и закон о ежегодной выплате работающим родителям.

«Изменяется закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, совершенствуется налоговая система», — цитирует депутата РИА Новости.

Макаров сообщил, что пакет состоит из пяти законопроектов. Депутаты рассмотрят его, включая налоговые поправки, в течение 30 дней.

Глава Минфина России Антон Силуанов ранее сообщил, что дополнительные доходы от прогрессивной шкалы НДФЛ пойдут на помощь семьям с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить