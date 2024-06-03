В Госдуму внесли бюджетный пакет с поправками в Налоговый кодекс

В Госдуму внесён бюджетный пакет с поправками в Налоговый кодекс, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По его словам, этим пакетом вносятся поправки в закон о бюджете на 2024 год. Вместе с этим вносятся и изменения в Бюджетный кодекс и закон о ежегодной выплате работающим родителям.

«Изменяется закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, совершенствуется налоговая система», — цитирует депутата РИА Новости.

Макаров сообщил, что пакет состоит из пяти законопроектов. Депутаты рассмотрят его, включая налоговые поправки, в течение 30 дней.

Глава Минфина России Антон Силуанов ранее сообщил, что дополнительные доходы от прогрессивной шкалы НДФЛ пойдут на помощь семьям с детьми.